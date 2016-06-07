В Екатеринбурге под суд отправят мужчину, обманувшего пенсионерку с установкой пластиковых окон
7 июня 2016, 19:20ОбществоДенис Таратонов
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Мошенник, обманувший пожилую женщину, предстанет в ближайшем будущем перед судом.
Сюжеты: Екатеринбург
В марте 2016 года жительница Екатеринбурга, женщина 1949 года рождения, решила установить у себя дома пластиковые окна. Так как сама пенсионерка с подобной работой не смогла бы справиться, она решила воспользоваться помощью мастера. У своего знакомого она поспросила найти ей специалиста подешевле.
Некий Владимир Сабуров уверил её, что сделает всю работу за 34 тысячи рублей. Пенсионерка передала ему деньги, но окон так и не дождалась. Прокуратура Екатеринбурга возбудила уголовное дело. Недавно в отношении «мастера» был утвержден обвинительный акт, дело направлено на рассмотрение в суд.
В Нижнем Тагиле разыскивают мошенника, укравшего деньги градообразующего предприятия.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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