В Екатеринбурге под суд отправят мужчину, обманувшего пенсионерку с установкой пластиковых окон

В марте 2016 года жительница Екатеринбурга, женщина 1949 года рождения, решила установить у себя дома пластиковые окна. Так как сама пенсионерка с подобной работой не смогла бы справиться, она решила воспользоваться помощью мастера. У своего знакомого она поспросила найти ей специалиста подешевле.