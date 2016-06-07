В Нижнем Тагиле разгорелся спор: одни жильцы дома против пункта приёма вторсырья на Красном камне, другим он не мешает (ФОТО)

Интерес к объекту у журналистов TagilCity.ru возник не на пустом месте. В редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка, обеспокоенная судьбой своего двора.

В подвале нашего дома (ул. Победы, 48) функционирует пункт приёма вторсырья. Я не знаю, когда он там появился, но никто из жильцов не давал разрешение на открытие этого объекта. Контингент этого пункта приёма соответствующий. Раньше пункт принимал стекло и металл, к нам стекались бомжи со всего Красного камня. Сейчас он расширил ассортимент и продаёт дешёвые спиртовые настройки. Теперь около нашего дома с самого утра дежурят ещё и алкоголики, многие просят добавить им по рублю, по два. Страшно за детей, ведь им каждое утро приходится хоть по двору сообщила тагильчанка Лидия журналисту TagilCity.ru.

7 июля во двор пришли журналисты TagilCity.ru. Около пункта приёма действительно осуществлялась погрузка стеклотары. Работали несколько мужчин. Один из них действительно был нетрезв, но в состоянии нести груз и не падать.

Знаем мы, кто жалуется. Это одна женщина. Не понимаю, что мы ей плохого сделали. Просто работаем, здесь во дворе никто не пьёт. Про торговлю «фанфуриками» [сленговое название спиртовых настоек – прим. ред.] не знаю, но ведь это не запрещено, они везде продаются рассказал журналисту TagilCity.ru один из грузчиков, работающих в пункте приёма.

Вскоре на место прибыл брат индивидуального предпринимателя, заведующего пунктом приёма.

Мы работаем здесь с 2010 года. Никогда на нас не было жалоб, они появились только сейчас, когда у нас истекает срок аренды. Возможно, иногда у нас работают бомжи, но ведь кто собирает вторсырье, ты собираешь? И я не собираю! Они пришли, сдали, ушли, всё! Во дворе пьянок никто не устраивает заверил журналиста TagilCity.ru Расул Багиров.

Брат предпринимателя рассказал журналисту TagilCity.ru, что сейчас в доме ведется сбор подписей. Решается судьба подвала, относящегося к общедомовой собственности. По словам арендаторов, работающих в пункте приема вторсырья, на их стороне 38 жильцов. Против их пребывания – пятеро.

О своём видении причин такого расклада сил поведал журналистам TagilCity.ru индивидуальный предприниматель Фамиль Багиров.

Те, кто подписались против, это те, кто живут тут недавно. Они не знают, как здесь было раньше. Мы очень много делаем для двора: за свой счёт положили асфальт, проложили трубу в канализацию, организовали клумбы. Мы много делаем для Нижнего Тагила: каждые 2-3 месяца мы вывозим по пять «КамАЗов» мусора. А женщина, которая против нас, она хотела к нам в долю, но мы ей отказали. У нас не такая большая прибыль, чтобы платить за её «крышу». Теперь она на нас жалуется, вешает вот такие объявления. Ведь это подсудное дело рассказал предприниматель журналисту TagilCity.ru.

Местные жители, проходившие мимо, и сотрудники полиции, патрулировавшие двор, подтвердили, что проблем с алкоголиками и лицами без определённого места жительства в этом дворе не больше, чем в любом другом.