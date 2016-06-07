Жители трех многоэтажных домов в Нижнем Тагиле опасаются провести месяц без горячей воды

Горячую воду в домах №5, 7 и 9 на улице Булата Окуджавы отключили 24 мая на время ежегодных плановых работ. Появиться в кранах тагильчан вода должна была 4 июня. Когда этого не случилось, жильцы домов заволновались.

В понедельник соседи и мы с утра начали звонить в управляющую компанию. Там нам ответили, что все готово, но теплоснабжающая организация не даёт воды. Мы звонили и в эту организацию, и в Администрацию города. Нам отвечали, что неизвестно, когда дадут воду, может и через месяц. Говорили о том, что дело в циркуляции воды. Но в теплоснабжающей организации эти слова опровергли.

В Администрации вообще сказали, что мы прожили 10 дней без воды — и ещё проживем. Ничего страшного. А ведь у нас нет газа, у нас электричество! Для всех бытовых нужд мы греем воду. Семья из 4 человек, на улице жара, представляете, какие у нас счета за электричество, -- поделилась своими переживаниями с редакцией TagilCity.ru Юлия, жительница одного из домов.

Как журналисту TagilCity.ru сказали в управляющей компании УЖЭК Домоуправ-НТ, их инженерные сети полностью готовы к подаче горячей воды. Проблема лишь в том, что закрыты электроприводные задвижки на участке сетей, принадлежащих Нижнетагильским тепловым сетям. Поэтому вода в трубы не поступает.

Субботу, воскресенье и понедельник мы обращались в оперативные службы администрации города, в оперативные службы Нижнетагильских тепловых сетей, но пока результат такой, какой есть. Все, что требуется от управляющей компании, было исполнено в срок и в полных объемах. Это решается на каком-то более высоком уровне.

Сегодня поступила рабочая информация о том, что воду подключат до конца рабочего дня, -- сообщил представитель УК.

Редакции TagilCity.ru не удалось связаться с Нижнетагильскими тепловыми сетями, поэтому пока неясно, так ли это на самом деле. Впрочем, уже сегодня вечером станет понятно, смогли ли заинтересованные организации договориться между собой, и смогут ли жильцы домов на улице Булата Окуджавы вздохнуть спокойно.