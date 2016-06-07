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Жители трех многоэтажных домов в Нижнем Тагиле опасаются провести месяц без горячей воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители трех многоэтажных домов в Нижнем Тагиле опасаются провести месяц без горячей воды

7 июня 2016, 16:35ОбществоДенис Таратонов
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