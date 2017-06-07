22 июня - День здоровых волос!

Продолжаем ежемесячную акцию от Центра эстетической медицины "Конул СТ"! 22 июня приглашаем на День здоровых волос! Все по-прежнему - видеодиагностика волос и кожи головы, индивидуально подобранная лечебная процедура, личный мастер-класс от ассистента трихолога. Полтора часа с вами будет работать персональный специалист, который ответит на все вопросы, снимет все сомнения и сделает грамотные назначения для дальнейшего ухода или лечения.