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Бездомный пёс покусал девочку в Нижнем Тагиле: когда-то дети построили для него будку, но теперь сами боятся выходить во двор (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бездомный пёс покусал девочку в Нижнем Тагиле: когда-то дети построили для него будку, но теперь сами боятся выходить во двор (ФОТО)

7 июня 2017, 16:25ОбществоПавел Щербина
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