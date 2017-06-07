Добровольцы убрались и устроили праздник на Муринских прудах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Людей получилось как раз столько, сколько нужно. 24 взрослых и 15 деток пришли и прибрались. Здорово, что люди откликаются! -- поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru организатор Анастасия Дресвянникова.

Для угощения собравшихся закупили продукты, которые потом раздали по семьям.

Всё успели до начала урагана. Вывезли 100 кубометров мусора, получился целый КАМАЗ. Остальное нужно будет забрать позже, но машины пока заняты.

Позже с организатором связалась группа жилого комплекса в микрорайоне «Муринские пруды» для дальнейшего сотрудничества.

Муринские пруды - это излюбленное место отдыха тагильчан летом. Тут устраивают пикники, купаются и просто отдыхают. Лес здесь находится совсем близко к береговой зоне, поэтому при отдыхе на ней необходимо соблюдать правила пожарной безопасности во избежание лесного пожара и штрафов.