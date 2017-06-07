Огород или дом? Пожарные будут проверять участки в пригороде Нижнего Тагила на соответствие документам ​(ФОТО)

Одной из причин большого пожара на Голом Камне стала ситуация с отсутствием пожарного разрыва.

Территорию сначала отдали под огороды. Огород вообще не предполагает ни заборов, ни капитальных сооружений. Со временем, место превратилось в застройку, появились капитальные сараи, дома прямо в непосредственной плотности к лесу объяснил заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.

Особенно будут проверены огороды.

По земельным участкам сейчас будем работать с муниципальным земельным контролем. Они сопоставят назначения участков, под которые они выдавались. Особенно такие под огороды, которые должны соблюдать нормы и необходимые разрывы, которые сейчас каким-то образом превратились в участки. Этот вопрос необходимо решать отметил Константин Захаров.

К решению этого вопроса приглашено лесничество.

Каждому коммунальному саду нужно обращаться в лесничество по адресу ул. Лебяжинская 2А или по телефону +7 (3435) 48-94-21 проинформировал представитель лестничества.