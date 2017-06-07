Патрульно-контрольные группы из добровольцев будут выявлять очаги возгорания в в сёлах и лесах под Нижним Тагилом (ФОТО)

Они будут действовать в течение всего пожароопасного периода. Создано 6 патрульно-контрольных групп в сельских местностях и 2 контрольно-манёвренные группы для муниципальной лесополосы.

В них входят члены добровольных пожарных дружин, сотрудники сельских администраций и активная общественность сообщила специалист пожарной службы Нижнего Тагила.

Группы оснащаются специальной формой, мотопомпами и ранцевыми огнетушителями.

В начале мая этого года произошёл крупный лесной пожар в районе коллективных садов. Огонь охватил территория в 24 гектара.