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Патрульно-контрольные группы из добровольцев будут выявлять очаги возгорания в в сёлах и лесах под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Патрульно-контрольные группы из добровольцев будут выявлять очаги возгорания в в сёлах и лесах под Нижним Тагилом (ФОТО)

7 июня 2017, 17:45ОбществоЕкатерина Малых
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