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Перевёрнутый ураганом павильон детского сада Нижнего Тагила возвращён на место: учреждение снова работает в штатном режиме (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перевёрнутый ураганом павильон детского сада Нижнего Тагила возвращён на место: учреждение снова работает в штатном режиме (ФОТО)

7 июня 2017, 17:40ОбществоПавел Щербина
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