Подростковая преступность в Нижнем Тагиле снизилась на 44 процента

Так, в 2017 году было отмечено снижение преступлений на 44,1%. К примеру, в прошлом году их было 68, а в этом - 38.

Чаще всего тагильские подростки совершают имущественные преступления - 76,3%. Кражи совершаются школьники от 16 до 17 лет. Интересно, что большая часть таких преступлений была совершена подростками из благополучных семей - 75,5%.

Кроме того, в администрации обсудили преступления, совершаемые в отношении детей. Так, их количество значительно уменьшилось - на 53%, но этот показатель по-прежнему высок и критичен. К примеру, за период с начала года было зафиксировано 32 преступления, 21 из которых совершили родители и еще 11 - сожители родителей или иные родственники. В ПДН сейчас числится 384 неблагополучных родителя.

В качестве профилактической работы по дальнейшему снижению показателей по обоим направлениям было предложено участие инспекторов ПДН в педсоветах, родительских собраниях. Кроме того, в работе будут участвовать волонтеры, а также активисты из общественных организаций города.