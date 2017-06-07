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Ребенок из Верхней Пышмы восстановлен в очередь на путевку в детский сад только после вмешательства прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок из Верхней Пышмы восстановлен в очередь на путевку в детский сад только после вмешательства прокуратуры

7 июня 2017, 13:05Общество
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