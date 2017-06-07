Торговля не остановлена: ураган снес крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
7 июня 2017, 12:00ОбществоЕкатерина Малых
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Ураганом снесло крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Летающие части кровли смогли сфотографировать очевидцы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Повреждения не сильные, только сдуло крышу. Часть мы уже восстановили, скоро восстановим и крышу у павильона, где торгуют бабушки рассказал директор торгового комплекса «Краснокаменский».
Однако снесённая крыша рынка торговле бабушек не помешала.
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Бабушки продают зелень, свою рассаду и овощи пока без крыши. Если идёт дождь, то под зонтиками. Ничто их не останавливает поделилась наблюдениями с редакцией TagilCity.ru продавщица соседней с рынком торговой точки.
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Также ураганом практически полностью был уничтожен сквер с памятником Героям гражданской войны чуть выше по улице Пархоменко на Красном Камне.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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