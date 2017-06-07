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Торговля не остановлена: ураган снес ​крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Торговля не остановлена: ураган снес ​крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

7 июня 2017, 12:00ОбществоЕкатерина Малых
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