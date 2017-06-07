Торговля не остановлена: ураган снес ​крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Повреждения не сильные, только сдуло крышу. Часть мы уже восстановили, скоро восстановим и крышу у павильона, где торгуют бабушки рассказал директор торгового комплекса «Краснокаменский».

Однако снесённая крыша рынка торговле бабушек не помешала.

Бабушки продают зелень, свою рассаду и овощи пока без крыши. Если идёт дождь, то под зонтиками. Ничто их не останавливает поделилась наблюдениями с редакцией TagilCity.ru продавщица соседней с рынком торговой точки.

Также ураганом практически полностью был уничтожен сквер с памятником Героям гражданской войны чуть выше по улице Пархоменко на Красном Камне.