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Тюремный срок был назначен экс-работникам ГУ МЧС по Свердловской области за оформление «мёртвой души»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тюремный срок был назначен экс-работникам ГУ МЧС по Свердловской области за оформление «мёртвой души»

7 июня 2017, 07:00Общество
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