Тюремный срок был назначен экс-работникам ГУ МЧС по Свердловской области за оформление «мёртвой души»

С декабря 2010 по август 2013 года работники МЧС незаконно предоставляли в бухгалтерию документы на назначение на должность третьего лица. Затем, завладев картой банка, они снимали довольствование, перечисляемое управлением.

За три с половиной года им удалось присвоить 1,1 миллиона рублей за фиктивного работника.

Суд назначил начальнику 3 года колонии общего режима, а его заместителю - полтора года колонии общего режима.

Добавим, что подсудимые вернули все деньги в ходе разбирательства, передает пресс-служба прокуратуры.