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Все жилые дома Нижнего Тагила подключены к электроснабжению после урагана (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все жилые дома Нижнего Тагила подключены к электроснабжению после урагана (ВИДЕО)

7 июня 2017, 17:05Общество
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