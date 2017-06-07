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Жительница Верхней Салды превратила квартиру в помойку: из-за антисанитарных условий инспекторы ПДН забрали у нее 2-х детей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Верхней Салды превратила квартиру в помойку: из-за антисанитарных условий инспекторы ПДН забрали у нее 2-х детей (ФОТО)

7 июня 2017, 14:35Общество
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