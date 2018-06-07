Константин Лавроненко: «К наградам и поражениям нужно относиться одинаково» (ФОТО)

Константин дал TagilCity.ru интервью о событиях в жизни и творчестве.

Глядя на пародии юного Кости, сестра отвела мальчика в театральную студию, которой руководила Галина Жигунова, мама актера Сергея Жигунова. Первой киноработой Константина была роль в фильме «Еще люблю, еще надеюсь».

Начнем сначала. Вы в детстве подражали Аркадию Райкину, потом работали в «Сатириконе», при этом считаете учителем Евгения Евстигнеева по опыту своей первой роли в партнерстве с ним. Можно ли сказать, что Райкины привели вас в профессию?

Нет, нельзя сказать. Потому что профессия – это сложный момент. Наверное, детские мечты привели в профессию. Учителей было много. Профессия складывалась постепенно. Человек окончил институт – он уже приобретает профессию.

Можно ли назвать знакомство с семьей Райкиных для вас знаковым?

Можно назвать это необычным совпадением. Я видел Аркадия Райкина живьем, здоровался, с Константином работал на одной площадке, сцене. Можно сказать, какой-то круг замкнулся.

Оставив на какой-то период актерское поприще, Константин сменил несколько профессий. Был и водителем, и мерчендайзером, и даже ресторатором.

В вашей жизни был период, когда вы оставляли актерство. Что или кто способствовал вашему возвращению в профессию?

Это долго объяснять. Когда человек уходит из профессии, это не сразу, не вдруг. Я, если коротко, наигрался. Что-то закончилось, что-то исчерпалось. Поэтому я понял, что необходимо уйти, понял, что нужно посмотреть на жизнь, страшного ничего нет, заниматься чем угодно, если к этому готов. Какие-то события произошли, встреча с Андреем Звягинцевым, например. Наверное, он повлиял на мое возвращение в эту профессию, приобретая, а не тратя.

Помимо российского признания, Константин стал обладателем двух серьезных мировых кинопремий за работу в фильме «Изгнание».

Однажды журналу «7 дней» вы подробно рассказали о своих ощущениях от реакции коллег на ваши награды Венецианского и Каннского фестивалей. Речь шла о том, что вам завидовали. Канны и Венеция, безусловно, прорыв, но у России есть и два Оскара. Как вы думаете, Меньшову и Михалкову пришлось пережить то же самое, или вы попали под общество другого времени?

Это нужно у них спросить. Думаю, эти вещи всегда существовали в разные времена в искусстве, в любой сфере. Зависть всегда была, она разная, объемная. Мы все это испытываем, главное – легко к этому относиться.

Вы как обладатель Каннской Ветви и Венецианского Льва сейчас играете в антрепризе. Это своего рода передышка перед творческим рывком?

(Смеется) Это все одно к одному. Нужно относиться и к наградам, и к поражениям, и к хуле, и к славе одинаково. Новый день – это новый день. Глупо думать о наградах или о том, как тебя не любят. Это одно и то же. Когда зацикливаешься – это остановка. Делай то, что ты считаешь нужным, прислушивайся к миру, людям, и главное, к себе. Все будет: и рывки, и взлеты, и падения. Все нормально. Это часть нашей профессии.

Вы рассказывали, что любите путешествовать, открывать для себя новые города. Какой город запомнился вам больше всего? Чем?

Их много, и не только город. Наша страна огромная, разная, необъятная. Когда мы снимали «Территорию», попали в такие места. Например, под Норильском есть огромная территория плато Путорана. Это какое-то невероятное заповедное место, которое до сих пор вспоминается. Таких мест в нашей стране очень много. Нам есть, чем гордиться, что открывать.

Немного традиционных вопросов.

Какое впечатление останется у вас от Нижнего Тагила?

Последний раз я здесь был ровно 30 лет назад. К сожалению, нам не удалось походить, посмотреть. Судя по тому, как меняются все города – очень резко, активно и энергично в лучшую сторону. Я уверен, с Тагилом точно так же. Хочу, чтоб так и происходило.

Ваше пожелание нашим читателям?

Мира, покоя, жить в ладу с самим с собой.

«Спектакль «Снег в чужом городе», 06.06.2018»