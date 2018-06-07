Нижнетагильский суд продлил срок ареста обвиняемым в смерти Головко полицейским

Дзержинский районный суд продлил срок ареста до 7 июля оперуполномоченным ОП №17 Егору Ялунину, Анатолию Быкову и Дмитрию Панову, которые обвиняются в смерти тагильчанина Станислава Головко.

По информации Следственного управления СК по Свердловской области, расследование подходит к концу и ориентировочно завершится через неделю.

По версии следствия, трое сотрудников полиции применили физическое насилие к задержанному Головко с целью добиться от него признательных показаний.

Согласно материалам уголовного дела, на протяжении нескольких последних дней до момента гибели ранее задержанный мужчина находился в камере административно задержанных отдела полиции, откуда и был доставлен в больницу с телесными повреждениями рассказали в СУ СК по Свердловской области .

На сегодняшний день следствием собрана доказательственная база, достаточная для предъявления окончательного обвинения, пишет АН «Между строк».