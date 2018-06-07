Предприятие «Ростехподдержка» в Екатеринбурге задолжало сотрудникам более 1 миллиона

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по данному факту. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По предварительным данным, у управления компании имелась возможность выплачивать зарплату 25 сотрудникам. Но компания этого не делала.

На данный момент общая сумма долга компании составляет 1 млн 400 тысяч рублей.

Следователем СКР сейчас проводится расследование всех обстоятельств дела, сбор и проверка доказательств. Также проводятся меры по установлению имущества предприятия, которое будет использовано в дальнейшем для возмещения ущерба пострадавшим.

Расследование продолжается.