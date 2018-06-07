Путин: «Задача правительства – повышение уровня жизни российских пенсионеров»

Вы знаете, работающим пенсионерам, к сожалению, или так сложилось – не платили. Уместно ли то, что правительство перенесло эту практику в наши дни? Надо подумать. Сложность в том, что это люди работающие на низкооплачиваемых должностях с дефицитом кадров – нянечки в детсадах, к примеру.

Я всегда отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач – значительное повышение доходов пенсионеров. В самое ближайшее время мы должны это обеспечить.

Другая задача – уменьшение количества людей за чертой бедности. Мы узнаем, что именно готовит правительство в ближайшее время. Будем обсуждать и говорить. Ключевая задача – повышение уровня жизни пенсионеров, доходов и благосостояния.

Напомним, пенсионный возраст был установлен: 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин; для рабочих и служащих с тяжёлыми условиями труда: 55 лет – для мужчин (при стаже не менее 25 лет) и 50 лет – для женщин (при стаже не менее 20 лет).