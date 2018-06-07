Средняя зарплата тагильчан составила 34,8 тысячи рублей в 2017 году

Согласно статистике, средняя ежемесячная зарплата в Нижнем Тагиле в 2017 году составила 34,8 тысячи рублей. Данный показатель превышает уровень зарплат в 2016 году на 2,7 тысячи рублей.

Например, у сотрудников обрабатывающих производств она выросла на 13,2% — до 39,6 тысячи рублей, у строителей поднялась на 5% — до 36,2 тысячи рублей. Фонд оплаты труда за 2017 год по крупным и средним организациям составил 46,7 миллиарда рублей.

Реальный доход жителей Нижнего Тагила с учетом индекса роста цен уменьшился на 1,7%, сообщает АН «Между строк».

Количество оформленных тагильчанами кредитов в 2018 году увеличилось по сравнению с прошлым годом. Установлено, что почти половина кредитов выдана молодым семьям. В 2017 году 2381 житель Нижнего Тагила взял ипотеку на общую сумму 2,98 миллиарда рублей.