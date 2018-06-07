Строительная компания подозревается в нарушении муниципального контракта в Камышлове

В августе 2016 года мэрия Камышлова и указанная строительная компания заключили 14 контрактов по долевому строительству жилья на улице Карловарская. Сумма контракта – 124 миллиона рублей.

В ноябре 2017 года директор компании предоставил справку о стопроцентной готовности. Вскоре мэрия оплатила выполненные работы, а жилье было введено в эксплуатацию.

Позже выяснилось, что застройщик не выполнил условия контракта по поставке в жилье электроплит. Оказалось, что было установлено только 33 плиты, вместо 76. Это является нарушением контракта, о чём уведомили исполнителя.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения. Фирму подозревают в неисполнении условий муниципального контракта, сейчас его материалы направлены в следственные органы, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.