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Цены на теплоэнергию в Нижнем Тагиле не изменятся из-за перехода «Горэнерго» в «НТТС»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены на теплоэнергию в Нижнем Тагиле не изменятся из-за перехода «Горэнерго» в «НТТС»

7 июня, 19:50Общество
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