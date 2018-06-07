Цены на теплоэнергию в Нижнем Тагиле не изменятся из-за перехода «Горэнерго» в «НТТС»

По окончании процедуры банкротства «Горэнерго», по законодательству, весь имущественный комплекс предприятия будет передан в муниципалитет, а затем в управление «НТТС». Сейчас сотрудники «НТТС» формируют пакет документов для определения тарифов на тепловую энергию на будущий отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, ожидается, что плата за тепло для жителей Дзержинского района во второй половине 2018 года не увеличится по сравнению с прошлым годом. При этом плата за теплоэнергию на Вагонке остается самой низкой по Нижнему Тагилу.