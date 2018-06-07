«Участковый занят подготовкой к ЧМ»: в Екатеринбурге семью не пускают в новое жилье
В столице Урала семья, которая приобрела квартиру на вторичном рынке, не может въехать в жильё, поскольку старые владельцы не отдают ключи и не покидают квартиру. В полиции горожанам заявили, что им пока некогда заниматься этим делом из-за подготовки к ЧМ-2018.
Екатеринбурженка рассказала, что в мае она и её супруг приобрели квартиру на улице Радищева. Сделка прошла официально, с участием нотариуса. В тот день прежние жильцы пообещали съехать с квартиры в установленный срок и передать ключи новым хозяевам. Семейная пара к 31 мая уже съехала с прежнего жилья.
Накануне жительница Екатеринбурга рассказала, что прежние хозяева решили остаться в квартире еще на две недели. При этом они не оплачивают другим участникам сделки съемное жилье и не пишут расписку. Более того, бывшая хозяйка квартиры на Радищева звонит и угрожает, что она заберёт и жилье, и деньги.
Участковый заявил гражданам, что пока он занят подготовкой к ЧМ-2018. Тем не менее в полиции заявление зарегистрировали, вскоре по нему примут процессуальное решение, пишет URA.RU.
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