Украинские парламентарии поддержали идею запрета трансляций ЧМ-2018

Украинский парламент предложил признать, что трансляции ЧМ-2018 нарушают права и интересы граждан Украины. При этом не все депутаты поддерживают запрет. Некоторые предлагают использовать трансляции для того, чтобы показать неудачи сборной России.

Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем написала депутат рады первый замглавы комитета Ольга Червакова в Facebook

Ранее поступила информация о том, что украинские комментаторы отказываются освещать футбольные матчи чемпионата мира, сообщают «Известия».