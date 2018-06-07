Украинские парламентарии поддержали идею запрета трансляций ЧМ-2018
7 июня, 07:05Общество
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержал идею о запрете трансляций чемпионата мира по футболу, который будет проходить на территории Российской Федерации.
Украинский парламент предложил признать, что трансляции ЧМ-2018 нарушают права и интересы граждан Украины. При этом не все депутаты поддерживают запрет. Некоторые предлагают использовать трансляции для того, чтобы показать неудачи сборной России.
Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем написала депутат рады первый замглавы комитета Ольга Червакова в Facebook
Ранее поступила информация о том, что украинские комментаторы отказываются освещать футбольные матчи чемпионата мира, сообщают «Известия».
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