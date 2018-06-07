Заморозки до -2 градусов ожидаются в Свердловской области 8 июня
7 июня, 20:30Общество
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8 июня на территории Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила, 8 июня в Свердловской области на почве и в воздухе местами возможны заморозки до -2 градусов.
Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных метеоусловий граждан просят быть внимательными и осторожными.
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