Генконсул США ответил на запрет посещения свердловских вузов

Картер назвал данное решение «неблагоприятным» и пояснил, что в консульстве желают сохранить программы, работающие в свердловских вузах. По его мнению, программы «помогают студентам совершенствовать английский язык и укреплять связь между народами».

Генконсул подчеркнул, что программы пользуются спросом у свердловских студентов, а вводить какие-либо ограничения из-за политической ситуации нет необходимости, так как «лидеры государств ищут пути улучшения отношений между странами».