Генконсул США ответил на запрет посещения свердловских вузов
Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер прокомментировал письмо, подписанное главой минобразования Свердловской области Юрием Биктугановым, о запрете посещения вузов дипломатами, сообщает интернет-издание Znak.
Картер назвал данное решение «неблагоприятным» и пояснил, что в консульстве желают сохранить программы, работающие в свердловских вузах. По его мнению, программы «помогают студентам совершенствовать английский язык и укреплять связь между народами».
Генконсул подчеркнул, что программы пользуются спросом у свердловских студентов, а вводить какие-либо ограничения из-за политической ситуации нет необходимости, так как «лидеры государств ищут пути улучшения отношений между странами».
Напомним, что вчера в вузы Свердловской области поступило письмо, подписанное главой минобразования региона, в котором рекомендовалось запретить американским дипломатам реализовывать программы в образовательных учреждениях, так как они «имеют диструктивный характер».