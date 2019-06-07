Глава Ростовской области подписал в ходе ПМЭФ соглашений на 187,5 млрд руб

В день начала форума, 6 июня 2019 года, губернатор принял участие в совещании консультативной комиссии Госсовета РФ. Одним из главных вопросов совещания стали возможности региональных бюджетов в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Также Василий Голубев встретился с представителями компании Abbott Laboratories, темой для обсуждения стали перспективы взаимодействия региона и Abbott Laboratories в вопросах реализации национального проекта “Демография”. А с главой компании Thomas Vendome Investment Жан-Пьером Тома губернатор обсудит возможные инвестиции в региональную экономику.

С 6 по 8 июня в дни ПМЭФ регион намерен заключить ряд важных соглашений о сотрудничестве. уже подписано соглашение с японской табачной корпорацией Japan Tobacco International в рамках расширения взаимодействия по реализации инвестиционных проектов и совместных усилий региона в сфере экологии и по противодействия рынку нелегальных сигарет. Также японская компания планирует обновить соцпакет для 700 сотрудников ростовского предприятия “Донской табак”.

Наряду с этим было подписано соглашение о продолжении сотрудничества с предприятием “Балтика” в сфере сотрудничества в социально-экономической области и в вопросах экологии. Также согласно документу, подписанному с компанией Mars, на территории Ростовской области будет реализован проект запуска еще одной линии по производству влажных кормов для животных. В проект планируется вложить 1,1 миллиарда рублей. Известно также, что Ростовская область подписала соглашение с компанией «Юг Энерго», которая инвестирует в развитие «Новошахтинского завода нефтепродуктов» 177 миллиардов рублей за 10 лет, и с розничной сетью “Магнит”, которая намерена за три года открыть 500 магазинов.

Также были закреплены ранее достигнутые договоренности с банком ВТБ и Ростовской областью в части социально-экономического развитии региона. Речь идет о сотрудничестве в области инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, развивать систему кредитования физических и юридических лиц, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.