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#домахорошо
Глава Ростовской области подписал в ходе ПМЭФ соглашений на 187,5 млрд руб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Глава Ростовской области подписал в ходе ПМЭФ соглашений на 187,5 млрд руб

Сегодня, 19:33ОбществоФото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области
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