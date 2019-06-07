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Литвиненко: за Полярным кругом лежат колоссальные запасы природного газа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Vehicle industry energy pipes pollution refinery 773286 pxhere.com

Литвиненко: за Полярным кругом лежат колоссальные запасы природного газа

Сегодня, 00:12ОбществоФото: pxhere.com
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