Литвиненко: за Полярным кругом лежат колоссальные запасы природного газа

Издание forpost-sz.ru пишет, что, в частности, Литвиненко обратил внимание на инвестиции в те проекты, которые имеют отношение к разработке месторождения газа за Полярным кругом. Также немаловажным будет постройка заводов и сопутствующей инфраструктуры. Эксперты оценивают объем СПГ в Заполярье в 10 триллионов кубометров.

Также Литвиненко заявил, что Россия должна продолжить наращивать объемы по поставкам СПГ. Так, он предлагает увеличить объем экспортируемого газа до 140-150 миллиардов тонн в год благодаря производствам в Гыдане, на Дальнем Востоке и Балтике.

По словам ректора, заинтересованность в участии уже подтвердили такие компании, как Роснефть, Новатэк, ВР, Shell, Total. Специалисты университета и приглашенные эксперты провели мониторинг в области международного спроса и производства СПГ. Было установлено, что средний спрос на СПГ составляет 460-700 миллионов тонн в год. При этом, по словам Литвиненко, после запуска газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» страна больше не сможет наращивать объем поставок в силу геополитической обстановки. Поэтому, по мнению ректора, расширять границы необходимо за счет СПГ.

Но тормозит это процесс то, что создание СПГ-сегмента и развитие Северного морского пути не входит в перечень нацпроектов, даже несмотря на то, что их социально-экономические и геополитические статусы сложно недооценить. Сегодня в стране нет ни одного закона, который бы регулировал объем экспорта СПГ, его мощности и сроки создания ледокольного и танкерного флотов.