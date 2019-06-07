Мэрия Нижнего Тагила взыскала 10 млн рублей с застройщика ЖК «Тимирязевский»
ООО «СУ-1» — застройщик ЖК «Тимирязевский» в Дзержинском районе Нижнего Тагила — проиграло суд мэрии города, которая требует у строительной компании возврата 10-миллионого долга за аренду земли.
Договор аренды земельного участка в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева был заключён между сторонами в ноябре 2015 года. Согласно условиям, арендатор обязался платить 5,4 млн рублей в год. В период с августа 2017 по октябрь 2018 года ООО «СУ-1» не совершало платежи по аренде, в связи с чем накопился долг — 7,6 млн рублей. С учётом неустойки общая сумма судебных требований составила 10,1 млн рублей.
29 мая суд объявил о том, что исковые требования администрации муниципалитета были удовлетворены, сообщается на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
В настоящее время участники долевого строительства ожидают завершения работ на двух объектах. Новоселье было запланировано на конец 2017 — начало 2018 года, но тагильчане до сих пор не получили ключи от своих квартир.
В прокуратуре Дзержинского района отметили, что в марте 2019 года на объекте продолжилась активная работа, а подрядчик обещал сдать первый дом уже в июле. Во втором доме были проблемы с фундаментом, поэтому пришлось возводить усиленное основание. Прокурор Сергей Гармаш убеждён, что построить дом к концу 2019 году — маловероятно.
Также Сергей Грамаш считает, что судебное решение осложнит и без того шаткое положение строительной компании.
Я планировал 11 июля провести совместное совещание, в том числе с участием мэрии. Может быть, есть возможность отсрочить это решение, не подавать исполнительный лист, может как-то повременить. Ведь основная задача — заселить людей, завершить строительство. У строительной компании итак неблестящее положение, решение суда его усложнит. Думаю, на следующей неделе задам ряд вопросов господину Сажаеву, там всё нехорошо. О решении суда узнали от вас, ведь они постоянно утаивают информацию. Одно административное производство уже направили, теперь, наверное, и второе на юрлицо возбудим,рассказал TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.