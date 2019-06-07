Мэрия Нижнего Тагила взыскала 10 млн рублей с застройщика ЖК «Тимирязевский»

Договор аренды земельного участка в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева был заключён между сторонами в ноябре 2015 года. Согласно условиям, арендатор обязался платить 5,4 млн рублей в год. В период с августа 2017 по октябрь 2018 года ООО «СУ-1» не совершало платежи по аренде, в связи с чем накопился долг — 7,6 млн рублей. С учётом неустойки общая сумма судебных требований составила 10,1 млн рублей.

29 мая суд объявил о том, что исковые требования администрации муниципалитета были удовлетворены, сообщается на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

В настоящее время участники долевого строительства ожидают завершения работ на двух объектах. Новоселье было запланировано на конец 2017 — начало 2018 года, но тагильчане до сих пор не получили ключи от своих квартир.

В прокуратуре Дзержинского района отметили, что в марте 2019 года на объекте продолжилась активная работа, а подрядчик обещал сдать первый дом уже в июле. Во втором доме были проблемы с фундаментом, поэтому пришлось возводить усиленное основание. Прокурор Сергей Гармаш убеждён, что построить дом к концу 2019 году — маловероятно.

Также Сергей Грамаш считает, что судебное решение осложнит и без того шаткое положение строительной компании.