Норильск сократит негативное воздействие на экологию

Норильск примет участие во Всероссийской акции «Ноль воздействия на окружающую среду», приуроченную ко Дню экологии. Два завода, расположенных вблизи города, на час остановят свою работу.
«Новые известия» напоминают, что раньше Норильск считали одним из самых грязных городов России. Но уже сегодня планируется на 75% снизить воздействие деятельности заводов на окружающую среду. К примеру, ради этого в 2016 году уже был закрыл Никелевый завод.
Река Долдыкан была загрязнена еще во времена СССР из-за постоянной протечки трубопровода, содержащего отходы руды. В то время об экологии никто не думал. Поэтому зимой река приобретала красный оттенок. Сегодня над этим недоумевают уже в социальных сетях.
Кроме того, после зимнего «простоя», на Надеждинском металлургическом заводе возобновились работы по замене пульпопровода. Также проведена очистка территорий.
Специалисты говорят, что, к сожалению, очистит за год территорию, которая загрязнялась десятилетиями, нереально. Даже несмотря на инвестиции «Норникеля» в размере двух миллиардов рублей на замену трубопровода и уборку территорий. Ру5ководство планирует построить противофильтрационные системы, которые в будущем не допустят протечки труб.
Начальник управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля» Галина Велюжинец отметила, что в ближайшее время начнется реконструкция «Медного завода». Там модернизируют системы эвакуации и отходящих газов. По предварительным расчетам, на проект будет потрачено 2,5 миллиардов долларов. Ко всему прочему,»Норникель» инвестирует 25 миллиардов рублей в экологические проекты.