Норильск сократит негативное воздействие на экологию

«Новые известия» напоминают, что раньше Норильск считали одним из самых грязных городов России. Но уже сегодня планируется на 75% снизить воздействие деятельности заводов на окружающую среду. К примеру, ради этого в 2016 году уже был закрыл Никелевый завод.

Река Долдыкан была загрязнена еще во времена СССР из-за постоянной протечки трубопровода, содержащего отходы руды. В то время об экологии никто не думал. Поэтому зимой река приобретала красный оттенок. Сегодня над этим недоумевают уже в социальных сетях.

Кроме того, после зимнего «простоя», на Надеждинском металлургическом заводе возобновились работы по замене пульпопровода. Также проведена очистка территорий.

Специалисты говорят, что, к сожалению, очистит за год территорию, которая загрязнялась десятилетиями, нереально. Даже несмотря на инвестиции «Норникеля» в размере двух миллиардов рублей на замену трубопровода и уборку территорий. Ру5ководство планирует построить противофильтрационные системы, которые в будущем не допустят протечки труб.