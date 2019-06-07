Парк «Народный» в Нижнем Тагиле обнесут забором

Вокруг парка «Народный» в Нижнем Тагиле будет возведено ограждение. Об этом рассказал вице-мэр Владислав Горячкин на аппаратном совещании в пятницу, 7 июня.
Ранее глава города Владислав Пинаев поручил управлению городским хозяйством продумать вопрос об установке забора в самое ближайшее время. Пока чиновники не пришли к консенсусу, какой тип ограждения это будет и сколько денег на него понадобится. Принято решение вернуться к обсуждению вопроса после согласования основных моментов с главой Нижнего Тагила.
Ограждение, как пояснил замглавы по городскому хозяйству Владимир Юрченко, будет установлено с трёх сторон общественной территории для обеспечения безопасности.
Напомним, парк «Народный» был благоустроен в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2022 годы». Этот объект набрал наибольшее количество голосов в процессе общественного обсуждения.