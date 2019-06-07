Парк «Народный» в Нижнем Тагиле обнесут забором

Ранее глава города Владислав Пинаев поручил управлению городским хозяйством продумать вопрос об установке забора в самое ближайшее время. Пока чиновники не пришли к консенсусу, какой тип ограждения это будет и сколько денег на него понадобится. Принято решение вернуться к обсуждению вопроса после согласования основных моментов с главой Нижнего Тагила.