ПМЭФ-2019: “Россети” будут инвестировать в развитие энергокомплекса Северного Кавказа

Как сообщает издание «Новые известия», договор заключили глава «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов и руководители регионов в ходе форума ПМЭФ-2019. На подписании присутствовали полпред президента РОссии в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Договоренности подразумевают, что «Россети» до 2024 года будут развивать крупные проекты на территории региона, которые обеспечат надёжные поставки электричества потребителям и снизят потери. Также планируется внедрение цифровых технологий. Энергетики и главы республик также приняли решение о консолидации энергообьектов на базе «Россетей». Благодаря этому снизится число аварий, оптимизируются расходы и повысится эффективность всего комплекса.

Судя по опыту предыдущих регионов, общее управление положительно скажется на производительности. Она повысится, вместе с тем снизятся издержки. Кроме того, единый центр позволит внедрить инновационные технологии. Матовников поблагодарил «Оосчети» за продуктивное сотрудничество и выразил надежду на то, что вместе они смогут достигнуть высоких показателей в сфере электроснабжения Северного Кавказа.