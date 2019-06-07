ПМЭФ-2019: “Россети” будут инвестировать в развитие энергокомплекса Северного Кавказа
Компания «Россети Северный Кавказ» и республики Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия подписали договор о сотрудничестве на 10 лет.
Как сообщает издание «Новые известия», договор заключили глава «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов и руководители регионов в ходе форума ПМЭФ-2019. На подписании присутствовали полпред президента РОссии в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.
Договоренности подразумевают, что «Россети» до 2024 года будут развивать крупные проекты на территории региона, которые обеспечат надёжные поставки электричества потребителям и снизят потери. Также планируется внедрение цифровых технологий. Энергетики и главы республик также приняли решение о консолидации энергообьектов на базе «Россетей». Благодаря этому снизится число аварий, оптимизируются расходы и повысится эффективность всего комплекса.
Судя по опыту предыдущих регионов, общее управление положительно скажется на производительности. Она повысится, вместе с тем снизятся издержки. Кроме того, единый центр позволит внедрить инновационные технологии. Матовников поблагодарил «Оосчети» за продуктивное сотрудничество и выразил надежду на то, что вместе они смогут достигнуть высоких показателей в сфере электроснабжения Северного Кавказа.
Ливинский в свою очередь подчеркнул, что в ближайшее время им предстоит решить задачи по комплектации региона сотрудниками и материалами. Также будут проведены мероприятия по обеспечению стабильной подачи электричества потребителям. Дивинский подчеркнул, что все имеющиеся проблемы энергетики будут решать постепенно. Так, планирцютчя Всероссийские учения энергетиков, модернизация интеллектуальных систем учёта, а также возведения новых объектов энергосистемы. по словам Ливинского, уровень энергоснабжения Северного Кавказа достигнет средний по стране уже к 2023 году. Он также подчеркнул, что, благодаря профессионализму сотрудников компании у них все получится.