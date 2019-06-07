«Россети» обновят логотипы дочерним компаниям

Издание «Новые известия» сообщает, что с июня этого года все магистрально и распределительно направленные компании холдинга в сфере корпоративных и маркетинговых коммуникаций будут использовать единый стилизованный бренд. В частности, речь идет об измененных названии и товарном знаке «Россетей». Также все материалы будут содержать региональную привязку.

Совет директоров энергетического холдинга одобрил переход к единому брендированию 29 апреля 2019 года. Старые символика будет заменяться на новую постепенно, исходя из сроков окончания своей эксплуатации. Отмечается, что процедура пройдет без финансовых потерь, так как выделенные средства были утверждены в бизнес-плане компании.