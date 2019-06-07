«Россети» обновят логотипы дочерним компаниям

На Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2019 энергетики из «Россетей» продемонстрировала новую единую бренд-архитектуру компании.
Издание «Новые известия» сообщает, что с июня этого года все магистрально и распределительно направленные компании холдинга в сфере корпоративных и маркетинговых коммуникаций будут использовать единый стилизованный бренд. В частности, речь идет об измененных названии и товарном знаке «Россетей». Также все материалы будут содержать региональную привязку.
Совет директоров энергетического холдинга одобрил переход к единому брендированию 29 апреля 2019 года. Старые символика будет заменяться на новую постепенно, исходя из сроков окончания своей эксплуатации. Отмечается, что процедура пройдет без финансовых потерь, так как выделенные средства были утверждены в бизнес-плане компании.
Глава ПО «Россети» Павел Ливинский сообщил, что энергетики компании сгеодня трудятся над обеспечением электричеством граждан в 80 регионах России. В компании ежедневно трудятся над созданием единого подхода к управлению системами, а также постоянно улучшают качество оказываемых услуг. Поэтому, ребрендинг – логичный процесс в улучшении работы компании. Ливинский заявил, что россияне должны видеть и знать, какая компания занимается обслуживанием их электросетей и обеспечивает стабильные поставки электричества. Поэтому, отметил он, единое имя должно быть у «Россетей» по всей стране.