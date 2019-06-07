В Екатеринбурге полицейского уволили после жалобы главе МВД

В конце мая 2018 года Бриурошу стало плохо во время службы. Оттуда его увезли в больницу и госпитализировали. Медики военно-врачебной комиссии при МВД отказались признавать диагноз, который поставили учреждения, где лежал Иван, потому полицейский обратился за помощью к министру внутренних дел Колокольцеву. После руководство Бриуроша отправило его на медкомиссию в психиатрическую больницу в Москву.

Вернувшись в Екатеринбург он получил заключение ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. В приказе об увольнении значится не решение ВВК, а стоит приписка «в связи с утратой доверия». Также Иван узнал, что против него ведётся три служебных проверки: за прогулы в дни, когда он находился в госпитале, за статью в СМИ, где он, якобы, высказал оскорбления в адрес руководства и за не предоставление декларации о доходах.

Я не смог отправить декларацию о доходах за 2018 год, да и какие там доходы, если я большую часть года пролежал в больнице. Заведующий отделением сказал, что мне дают психотропные препараты и у меня может быть искажение сознания, а из-за этого не имею права ставить подпись под документами как минимум два месяца,объяснил Бриурош.

Он считает, что отправляя его на постоянные медицинские экспертизы, руководство полиции не желало просто выплачивать положенные законом деньги при увольнении. Действия руководства уже бывший сотрудник полиции планирует обжаловать через прокуратуру и суд. Представители главного управления МВД России по Свердловской области считают, что основания для увольнения не противоречат закону.