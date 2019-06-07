В Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан корреспондент «Медузы»
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Однако журналист утверждает, что ему их подбросили.
По словам Ивана, ему не дали воспользоваться телефоном и обратиться к адвокату. Спустя 14 часов следователь позвонил подруге Ивана — корреспонденту «Русской службы Би-Би-Си» Светлане Рейтер.
Иван просил взять у него смывы с рук и подногтевое содержимое, что смогло бы подтвердить его непричастность к наркотикам. В этом ему было отказано. В полиции он просил вызвать ему скорую помощь, чтобы зафиксировать побои, но также получил отрицательный ответ.
Коллеги Ивана считают, что его задержание связано с журналистской деятельностью, а также подозревают, кто именно причастен к действиям силовиков. Ранее Ивану поступали сообщения с угрозами.
Иван ранее публиковал несколько расследований, в частности, о том, как микрофинансовые организации лишают заемщиков квартир, о переделе рынка ритуальных услуг в столице России. А также про родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, владеющих многомиллиардной недвижимостью.