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#домахорошо
В Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан корреспондент «Медузы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан корреспондент «Медузы»

Сегодня, 14:01ОбществоФото: Страница Ивана Голунова в соцсети
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