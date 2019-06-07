В Нижнем Тагиле идет подготовка к новому отопительному сезону
Сегодня, 09:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Гидравлические испытания завершаются на сетях МУП НТТС, ведутся опрессовки и ремонт теплотрасс «Горэнерго-НТ», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На 20 котельных НТТС проведены все гидравлические испытания, еще на шести котельных работы завершатся к середине месяца. В котельной на ГГМ проведена ревизия арматуры главного корпуса и отправлен на проверку узел учета газа.
С начала месяца специалисты НТТС ведут приемку теплоузлов у управляющих компаний. Необходимо провести ревизию на более сотни объектов.
«Горэнерго-НТ» необходимо провести ревизию более 250 километров теплотрасс в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В поселке Уралец пройдет химическая промывка котлов на котельной № 8, ремонтные работы ожидаются на котельных № 3, № 6 и № 9.
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