В Нижнем Тагиле идет подготовка к новому отопительному сезону

На 20 котельных НТТС проведены все гидравлические испытания, еще на шести котельных работы завершатся к середине месяца. В котельной на ГГМ проведена ревизия арматуры главного корпуса и отправлен на проверку узел учета газа.

С начала месяца специалисты НТТС ведут приемку теплоузлов у управляющих компаний. Необходимо провести ревизию на более сотни объектов.