В Нижнем Тагиле мужчина получил полтора года колонии за мелкие кражи из магазинов
Сегодня, 10:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дзержинский суд Нижнего Тагила приговорил жителя Вагонки к одному году и шести месяцам в колонии строгого режима за кражи из супермаркетов, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе следствия было установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, совершил не менее девяти краж из супермаркетов. Мужчина действовал в магазинах Дзержинского района, совершал хищения на мелкие суммы, не превышающие тысячи рублей.
Суд во время определения меры наказания принял во внимание наличие у тагильчанина непогашенной судимости, учел негативную характеристику с места проживания и факт совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей