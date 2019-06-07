В Нижнем Тагиле мужчина получил полтора года колонии за мелкие кражи из магазинов

В ходе следствия было установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, совершил не менее девяти краж из супермаркетов. Мужчина действовал в магазинах Дзержинского района, совершал хищения на мелкие суммы, не превышающие тысячи рублей.