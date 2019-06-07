В Нижнем Тагиле снова изменилось расписание 17-го маршрута
Сегодня, 18:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле с 10 июля изменится расписание маршрута № 17 КДК «Современник» — проходная НТИИМ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно новому графику, автобусы будут ходить реже.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, что после изменения расписания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал чиновников из-за нехватки автобусов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей