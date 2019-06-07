В Нижнем Тагиле у «Строй Региона» после аварии проверят допуск к земляным работам

6 июня в дневные часы во время работ по реконструкции сквера на улице Ильича был поврежден водовод диаметром 200 миллиметров. В результате этого вода затопила проезжую часть. Авария была оперативно локализована, что не повлекло отключение водоснабжения в Дзержинском районе.