В Нижнем Тагиле у «Строй Региона» после аварии проверят допуск к земляным работам
Сегодня, 13:05ОбществоФото: личная страница вконтакте Ильи Тагильчанина
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У подрядчика, занимающегося реконструкцией Пионерского сквера в Нижнем Тагиле, проверят допуск к осуществлению земляных работ, об этом на аппаратном совещании сказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 июня в дневные часы во время работ по реконструкции сквера на улице Ильича был поврежден водовод диаметром 200 миллиметров. В результате этого вода затопила проезжую часть. Авария была оперативно локализована, что не повлекло отключение водоснабжения в Дзержинском районе.
Как пояснил Горячкин, у компании «Строй Регион» необходимо проверить соответствующую документацию в целях недопущения аварий.
Повредили вчера «двухсотку», просто так создали проблему. Необходимо дополнительно проверить все допуски и согласования, чтобы исключить такие форс-мажоры,сказал вице-мэр.
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