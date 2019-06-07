В Нижнем Тагиле вынесен приговор торговцу поддельными вещами Adidas
Сегодня, 15:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Предприниматель из Нижнего Тагила, торговавший поддельными вещами Adidas, оштрафован на 50 тысяч рублей за дачу взятки полицейскому, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Нижний Тагил
В сентябре 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности МУ МВД «Нижнетагильское» выявили торговую точку, на которой продавали футболки с длинным рукавом с маркировкой фирмы Adidas. Предприниматель не смог предоставить документацию на товар. Однако предложил правоохранителям взятку, чтобы те не изымали товар и не беспокоили его с дальнейшими проверками.
Факт дачи взятки сотруднику полиции был запротоколирован. В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Суд назначил предпринимателю из Нижнего Тагила наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства.
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