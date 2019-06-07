В Нижнем Тагиле вынесен приговор торговцу поддельными вещами Adidas

В сентябре 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности МУ МВД «Нижнетагильское» выявили торговую точку, на которой продавали футболки с длинным рукавом с маркировкой фирмы Adidas. Предприниматель не смог предоставить документацию на товар. Однако предложил правоохранителям взятку, чтобы те не изымали товар и не беспокоили его с дальнейшими проверками.