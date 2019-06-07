В Свердловской области компания-банкрот задолжала сотрудникам 9,8 миллиона рублей
Сегодня, 11:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области прокуратура добилась погашения долга по зарплате сотрудникам компании-банкрота «Свердловскмостострой», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в период с 2014 года по 2015 год компания задолжала своим 330 сотрудникам более 9,8 миллиона рублей. В тот момент компания находилась в стадии банкротства. Сотрудники надзорного ведомства запросили у конкурсного управляющего сведения о графике выплаты денежных средств, вынесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность была частично погашена.
В июне 2019 года сумма задолженности в размере 8,5 миллиона рублей была погашена перед 238 работниками «Свердловскмостостроя». В настоящий момент устанавливается местонахождение еще 92 экс-сотрудников предприятия для выплаты им денежных средств.
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