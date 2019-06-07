В Свердловской области компания-банкрот задолжала сотрудникам 9,8 миллиона рублей

Установлено, что в период с 2014 года по 2015 год компания задолжала своим 330 сотрудникам более 9,8 миллиона рублей. В тот момент компания находилась в стадии банкротства. Сотрудники надзорного ведомства запросили у конкурсного управляющего сведения о графике выплаты денежных средств, вынесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность была частично погашена.