Защитники храма Святой Екатерины собрали на строительство 135 тысяч рублей

Основные средства были собраны 1 июня на VII ежегодном Культурно-спортивном фестивале «Православие и спорт» в Москве. Мероприятие посетили 15 тысяч человек.

По словам руководителей движения, аргумент противников храма стал тезис, что Храм – это «каприз» екатеринбургских промышленников и предпринимателей, а жителям эта «очередная церковь» не нужна.

Екатеринбургское движение, «чтобы развенчать миф», обратились к православным с просьбой собрать необходимые деньги. Таким образом, на счет организации за неделю поступило 135 тысяч рублей.