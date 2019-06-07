Защитники храма Святой Екатерины собрали на строительство 135 тысяч рублей
За неделю на счет народного всероссийского общественного движения «Сорок Сороков» на строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге поступили 135 тысяч рублей, сообщается на сайте движения.
Основные средства были собраны 1 июня на VII ежегодном Культурно-спортивном фестивале «Православие и спорт» в Москве. Мероприятие посетили 15 тысяч человек.
По словам руководителей движения, аргумент противников храма стал тезис, что Храм – это «каприз» екатеринбургских промышленников и предпринимателей, а жителям эта «очередная церковь» не нужна.
Екатеринбургское движение, «чтобы развенчать миф», обратились к православным с просьбой собрать необходимые деньги. Таким образом, на счет организации за неделю поступило 135 тысяч рублей.
Напомним, конфликт вокруг храма Святой Екатерины начался 13 мая, когда в сквере у Театра драмы, где планировалось строительство собора, возвели забор. В настоящий момент правительство Екатеринбурга и экспертная комиссия определили шесть новых мест под храм.