Мама Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила вызвала на детектор лжи ее парня

Выпуск программы состоялся 4 июня.

В самом начале передачи мама пропавшей девушки рассказала о том, как пропала Кристина, какие были странности в деле, изменениях в поведении дочери перед тем, как она пропала, а также о последней переписке, которая была удалена девушкой в декабре.

Кроме того, она допустила, что ее дочь могла сделать пластическую операцию, чтобы изменить внешность.

На детектор лжи был вызван молодой человек Кристины Александр, который видел ее последним в день исчезновения. Он рассказал, что видел девушку в 23.00 и разговаривал с ней.

Он добавил, что доступа к ее телефону не имел, он всегда был заблокирован, но иногда девушка забывала поставить блокировку. Тогда он втайне просматривал ее социальные сети, потому что ему было интересно, с кем она общается.

Детектор показал, что молодой человек не во всем говорит правду. В частности, мужчина попытался скрыть, что ему известно об изменах девушки. Однако он заявляет, что на Кристину ему обижаться не за что.

На детектор лжи был вызван и отчим девушки Андрей, у которого она ночевала перед исчезновением. Он также рассказал, что произошло в день исчезновения Кристины.