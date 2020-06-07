Самоизоляция, день шестьдесят восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
За сутки, с 6 по 7 июня, в Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по количеству заболевших. Возле парка Бондина прошло спортивное мероприятие, несмотря на самоизоляцию. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с начала пандемии. Общее число зараженных составляет 291 человек.
В группу [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ подписчики прислали фото, как у парка Бондина проходило спортивное мероприятие, несмотря на действующие ограничения. Как видно по снимкам, людей собралось немало.
Одному из жителей многоквартирного дома пришла записка о том, что он является контактным лицом. В данном случае связаться с врачом необходимо, если в семье есть дети. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Жаркая погода и выходные стали соблазном выйти из дома. В центре города на площади возле театра Драмы видно, как гуляют люди.
Через дорогу прошли несколько компаний молодых людей.
У фонтана возле Ленинского ЗАГСа тоже есть люди, а если хорошо приглядеться, то можно заметить и гуляющих по набережной Тагильского пруда.
У железнодорожного вокзала не так много людей.
А вот у Цирка видно несколько гуляющих.
В Свердловской области за сутки выявлено 240 случаев заболевания коронавирусом. Так, общее количество зараженных достигло 7419 человек. Кроме того, зарегистрировано еще два новых летальных случая. Всего от коронавируса в регионе скончался 41 пациент.