Самоизоляция, день шестьдесят восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с начала пандемии. Общее число зараженных составляет 291 человек.

В группу [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ подписчики прислали фото, как у парка Бондина проходило спортивное мероприятие, несмотря на действующие ограничения. Как видно по снимкам, людей собралось немало.

Одному из жителей многоквартирного дома пришла записка о том, что он является контактным лицом. В данном случае связаться с врачом необходимо, если в семье есть дети. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Записка для контактных с больным коронавирусом Фото: группа «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

Жаркая погода и выходные стали соблазном выйти из дома. В центре города на площади возле театра Драмы видно, как гуляют люди.

Через дорогу прошли несколько компаний молодых людей.

Компании молодых людей Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

У фонтана возле Ленинского ЗАГСа тоже есть люди, а если хорошо приглядеться, то можно заметить и гуляющих по набережной Тагильского пруда.

Фонтан у ЗАГСа Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

У железнодорожного вокзала не так много людей.

Железнодорожный вокзал Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

А вот у Цирка видно несколько гуляющих.

Нижнетагильский цирк Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

В Свердловской области за сутки выявлено 240 случаев заболевания коронавирусом. Так, общее количество зараженных достигло 7419 человек. Кроме того, зарегистрировано еще два новых летальных случая. Всего от коронавируса в регионе скончался 41 пациент.