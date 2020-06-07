В Екатеринбург доставили занесенную в Красную книгу птицу со сломанным крылом

Взрослую особь нашли в окрестностях Уфы, а затем доставили в центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан», находящийся в поселке Кашино под Екатеринбургом.

У птицы оказалось сломано крыло, и на днях ей планируется провести операцию. Пока змееяд летать не может, охотиться тоже.

Змееяд является одной из самых пугливых и недоверчивых птиц к человеку. Она питается только змеями. На данный момент она занесена в Красную книгу России.