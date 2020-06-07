В Нижнем Тагиле подросток на спор переплывал пруд
Сегодня, 17:59ОбществоФото: МБУ "Центр защиты населения"
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Сегодня, 7 июня, во время патрулирования Тагильского пруда был спасен из воды подросток 15-16 лет, который пытался переплыть водоем на спор, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Когда спасатели подошли к нему на катере, то сил у молодого человека уже не было. Его достали из воды и доставили на берег.
Видео
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Видео: МБУ "Центр защиты населения"
Сотрудники ЦЗН напомнили, что важно соблюдать правила безопасности на воде — купаться только в проверенных местах, не нырять под воду и рассчитывать на собственные силы. Кроме того, дети у воды всегда должны находиться под контролем взрослых.
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