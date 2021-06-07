Авиакомпаниям РФ запретили перевозку туристов грузо-пассажирскими рейсами

Как пишет infosmi.net, по сообщению представителей Росавиации, запрет продлится до тех пор, пока его не отменит оперштаб. В список государств, открытых для перелетов, попали 43 страны. Этот перечень размещен на сайте.
На основании Воздушного кодекса РФ, перевозчикам запрещено оставлять туристов на территории другой страны. Так как ввод данного запрета может привести к ситуациям, когда авиакомпаниям не удастся эвакуировать своих клиентов, Росавиации необходимо предоставить схему возвращения россиян обратно на родину. Иначе сотни российских туристов могут “застрять” на отдыхе.
Как сказано в документе, Росавиация сообщает: пассажиры могут оформлять авиабилеты на грузо-пассажирские рейсы по туристическим направлениям в другие страны только при наличии решения оперштаба о возможности осуществления соответствующих рейсов и разрешения от авиационных властей зарубежного государства. “Прошу довести указанные сведения до подразделений авиакомпаний, которые отвечают за реализацию коммерческой и производственной деятельности, а также принять меры для исключения формирования загрузки и покупки билетов на рейсы в целях туризма без соответствующего решения оперштаба”, - отмечено в документе.