Авиакомпаниям РФ запретили перевозку туристов грузо-пассажирскими рейсами

Как сказано в документе, Росавиация сообщает: пассажиры могут оформлять авиабилеты на грузо-пассажирские рейсы по туристическим направлениям в другие страны только при наличии решения оперштаба о возможности осуществления соответствующих рейсов и разрешения от авиационных властей зарубежного государства. “Прошу довести указанные сведения до подразделений авиакомпаний, которые отвечают за реализацию коммерческой и производственной деятельности, а также принять меры для исключения формирования загрузки и покупки билетов на рейсы в целях туризма без соответствующего решения оперштаба”, - отмечено в документе.