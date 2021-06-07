Детские травмы, взрослые проблемы и другие итоги недели в Нижнем Тагиле

С наступлением тепла и каникул дети стали одной из самых уязвимых категорий. За эту неделю зафиксированы сразу несколько ЧП, в которых пострадали несовершеннолетние. Велосипедист 16 лет при движении по территории за КРЦ «Россия» врезался в трехлетнюю девочку, которая неожиданно выехала из-за кустов. Ребенку наложили несколько швов.
Еще один дошкольник пострадал на Смычке: он упал с балкона. Два брата играли на открытом балконе старого типа, старший не удержался и упал на землю. Его госпитализировали в Екатеринбург в тяжелом состоянии, в отношении семьи возбуждено уголовное дело. С начала года это уже четвертое выпадение детей из квартир, причем во всех случаях родители были дома.
Пропавшего мальчика в течение двух дней искали в Свердловской области: он заблудился, и ему пришлось пережить две ночи в лесу. В поисках участвовало почти двести человек, а также были задействованы вертолет и тепловизор. Мальчик откликнулся на зов волонтеров в воскресенье 6 июня и его удалось найти, причем медицинская помощь ему не потребовалась.
В начале недели стали известны лидеры онлайн-голосования на праймериз. Общий список по региону возглавил губернатор Евгений Куйвашев, а в Нижнем Тагиле среди кандидатов в Госдуму от «Единой России» больше всего голосов набрал Константин Захаров. А мы решили провести опрос в нашей группе ВКонтакте и разыграть среди политиков два билета на «Сказ о Федоте-стрельце». По числу голосов в этой соцсети (и вполне ожидаемо) лидером стал Дмитрий Арды.
Конфликт в одном из детских садов закончился дисциплинарным взысканием в отношении заведующей. Сразу несколько сотрудников и родителей воспитанников пожаловались на заведующую детским садом и директора МАДОУ «Жемчужинка». После проверки управления образования Нижнего Тагила Светлану Бызову привлекли к ответственности.
Тагильчанка Наталья Вахонина, известная как экс-главный редактор АН «Между строк» вошла в шорт-лист претендентов на должность в компании известного медиаменеджера Александра Амзина и получила пост главного редактора издания «Мы и Жостко». Наталья рассказала TagilCity.ru, что работать продолжит в Нижнем Тагиле.
Стриптизер-певец Олегас из Екатеринбурга записал песню и снял на нее клип, где упоминается Нижний Тагил. На днях состоится премьера, а отрывок уже можно увидеть в новости по ссылке.
На отвратительное соседство пожаловались жильцы дома на Вые: их одолели тараканы, которые кишат в подвале и поднимаются в квартиры. Бороться за чистоту в доме пытается семья новоселов, а вот их соседи включаться в процесс и массово жаловаться на насекомых не спешат.
Следователи опубликовали кадры с места обнаружения убитой туристки из Перми. С 30 мая женщину искали с воды, воздуха и на земле. Следы привели к прятавшемуся в лесном шалаше преступнику, находящемуся в розыске. Он и его возлюбленная убили и ограбили туристку, а после на ее деньги пошли покупать алкоголь.
На втором месте по количеству заболевших коронавирусом в регионе оказался Нижний Тагил. Более 6 тысяч тагильчан заболели COVID-19 с начала пандемии.
В водоемах Нижнего Тагила найдена кишечная палочка, поэтому они непригодны для купания. При этом летняя погода продолжит соблазнять свердловчан на вылазки на природу, однако в регионе все еще действует запрет на посещение лесов и разведение огня: за этим следят даже с квадрокоптеров (и штрафуют).
Из-за неблагоприятных метеорологических условий над городом завис смог, а порывы ветра повышают опасность быстрого распространения пожаров, поэтому в городе объявлено экстренное предупреждение.
За пять незаконно вырубленных сосен житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела, ущерб превышает 120 тысяч рублей.
Неделю назад в Екатеринбурге произошла стрельба: бывший милиционер с военным прошлым открыл огонь по прохожим. В результате два человека были ранены, 9-летняя девочка все еще находится в больнице. Преступник арестован на 2 месяца, соседи стрелка рассказывают о его проблемах в общении с близкими. Собеседники TagilCity.ru уверены, что подобные трагедии можно предотвратить, если заниматься психическим здоровьем населения, особенно с негативным прошлым.
О сложностях самоопределения задумался наш театральный критик Котская Морда после просмотра сказки «Хочу быть волком» в Театре Кукол. Непростые размышления взрослого, который пришел на детский спектакль.
Наш традиционный культобзор на вторую неделю лета полон необычных событий — как для души, так и для тела. Выбирайте!