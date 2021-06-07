Детские травмы, взрослые проблемы и другие итоги недели в Нижнем Тагиле

Детские травмы, взрослые проблемы и другие итоги недели в Нижнем Тагиле
Детские травмы, взрослые проблемы и другие итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:22ОбществоАлександра ЛогиноваФото: pixabay.com
Первая неделя лета дала понять, что каникулы требуют особого внимания к детям. Они попадали в ДТП, падали с балконов и терялись в лесу. А психологи предостерегают: травмирующие события в прошлом могут негативно сказаться на будущем. Поэтому мой вам совет — берегите друг друга.

Три новости о детях

С наступлением тепла и каникул дети стали одной из самых уязвимых категорий. За эту неделю зафиксированы сразу несколько ЧП, в которых пострадали несовершеннолетние. Велосипедист 16 лет при движении по территории за КРЦ «Россия» врезался в трехлетнюю девочку, которая неожиданно выехала из-за кустов. Ребенку наложили несколько швов.

Еще один дошкольник пострадал на Смычке: он упал с балкона. Два брата играли на открытом балконе старого типа, старший не удержался и упал на землю. Его госпитализировали в Екатеринбург в тяжелом состоянии, в отношении семьи возбуждено уголовное дело. С начала года это уже четвертое выпадение детей из квартир, причем во всех случаях родители были дома.

Пропавшего мальчика в течение двух дней искали в Свердловской области: он заблудился, и ему пришлось пережить две ночи в лесу. В поисках участвовало почти двести человек, а также были задействованы вертолет и тепловизор. Мальчик откликнулся на зов волонтеров в воскресенье 6 июня и его удалось найти, причем медицинская помощь ему не потребовалась.

Три новости о персонах

В начале недели стали известны лидеры онлайн-голосования на праймериз. Общий список по региону возглавил губернатор Евгений Куйвашев, а в Нижнем Тагиле среди кандидатов в Госдуму от «Единой России» больше всего голосов набрал Константин Захаров. А мы решили провести опрос в нашей группе ВКонтакте и разыграть среди политиков два билета на «Сказ о Федоте-стрельце». По числу голосов в этой соцсети (и вполне ожидаемо) лидером стал Дмитрий Арды.

Конфликт в одном из детских садов закончился дисциплинарным взысканием в отношении заведующей. Сразу несколько сотрудников и родителей воспитанников пожаловались на заведующую детским садом и директора МАДОУ «Жемчужинка». После проверки управления образования Нижнего Тагила Светлану Бызову привлекли к ответственности.

Тагильчанка Наталья Вахонина, известная как экс-главный редактор АН «Между строк» вошла в шорт-лист претендентов на должность в компании известного медиаменеджера Александра Амзина и получила пост главного редактора издания «Мы и Жостко». Наталья рассказала TagilCity.ru, что работать продолжит в Нижнем Тагиле.

Три новости с видео

Стриптизер-певец Олегас из Екатеринбурга записал песню и снял на нее клип, где упоминается Нижний Тагил. На днях состоится премьера, а отрывок уже можно увидеть в новости по ссылке.

На отвратительное соседство пожаловались жильцы дома на Вые: их одолели тараканы, которые кишат в подвале и поднимаются в квартиры. Бороться за чистоту в доме пытается семья новоселов, а вот их соседи включаться в процесс и массово жаловаться на насекомых не спешат.

Следователи опубликовали кадры с места обнаружения убитой туристки из Перми. С 30 мая женщину искали с воды, воздуха и на земле. Следы привели к прятавшемуся в лесном шалаше преступнику, находящемуся в розыске. Он и его возлюбленная убили и ограбили туристку, а после на ее деньги пошли покупать алкоголь.

Три рейтинга

Ни одна из школ Нижнего Тагила не попала в топ-200 лучших школ страны. Зато тагильская компания по выдаче микрокредитов попала в «черный список» Центробанка как фирма, имеющая признаки недобросовестности.

На втором месте по количеству заболевших коронавирусом в регионе оказался Нижний Тагил. Более 6 тысяч тагильчан заболели COVID-19 с начала пандемии.

Три новости о природе

В водоемах Нижнего Тагила найдена кишечная палочка, поэтому они непригодны для купания. При этом летняя погода продолжит соблазнять свердловчан на вылазки на природу, однако в регионе все еще действует запрет на посещение лесов и разведение огня: за этим следят даже с квадрокоптеров (и штрафуют).

Из-за неблагоприятных метеорологических условий над городом завис смог, а порывы ветра повышают опасность быстрого распространения пожаров, поэтому в городе объявлено экстренное предупреждение.

За пять незаконно вырубленных сосен житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела, ущерб превышает 120 тысяч рублей.

Три интересных текста

Неделю назад в Екатеринбурге произошла стрельба: бывший милиционер с военным прошлым открыл огонь по прохожим. В результате два человека были ранены, 9-летняя девочка все еще находится в больнице. Преступник арестован на 2 месяца, соседи стрелка рассказывают о его проблемах в общении с близкими. Собеседники TagilCity.ru уверены, что подобные трагедии можно предотвратить, если заниматься психическим здоровьем населения, особенно с негативным прошлым.

О сложностях самоопределения задумался наш театральный критик Котская Морда после просмотра сказки «Хочу быть волком» в Театре Кукол. Непростые размышления взрослого, который пришел на детский спектакль.

Наш традиционный культобзор на вторую неделю лета полон необычных событий — как для души, так и для тела. Выбирайте!

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