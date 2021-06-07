Дом, 2 бани и сарай сгорели за выходные в Нижнем Тагиле

Дом, 2 бани и сарай сгорели за выходные в Нижнем Тагиле
Дом, 2 бани и сарай сгорели за выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:57ОбществоФото: Photobank Ura Media / 1Mediainvest.ru
4 июня днём, а также в выходные с 5 по 6 июня в разных частных участках Нижнего Тагила произошли возгорания.

4 июня, около 16.00, операторам пожарной части поступило сообщение о том, что в садовом посёлке «Железнодорожник» вспыхнуло пламя. В результате пожара сгорели дом и постройки на участке. Хозяева решили провести здесь выходные. Во время обеда младший член семьи заметил между потолочным перекрытием и кровлей искры огня. Дачники сразу выбежали из дома и вызвали пожарных. Есть предположение, что пожар произошёл из-за короткого замыкания.

Ночью с 5 на 6 июня в три часа ночи в саду «Северный-2» на Виноградной улице огонь охватил баню и дровяник. Пожар увидела соседка, которая, проснувшись, услышала треск, вышла из дома и сразу же побежала к соседям, которые вызвали МЧС. Одна из вероятных причин пожара — неосмотрительное обращение с огнём.

В ночь с 6 на 7 июня, приблизительно около 02.00 часов, полыхнуло в садовом товариществе «Леба». Сгорели баня и сарай. В данный момент ведётся проверка. Пока считается, что возгорание произошло из-за неправильного устройства печи.

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