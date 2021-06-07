Команда бизнес-омбудсмена Минеевой провела на ПМЭФ мастер-класс по бизнесу

Начинающие бизнесмены в основном сталкиваются с типичными проблемами. Это сложности с привлечением инвестиций, неправильное использование маркетинговых технологий, недостаточная компетенция в управлении и ряд других. Часто для восполнения пробелов в знаниях молодые бизнесмены ищут онлайн-курсы, но не всегда это приводит к ожидаемому результату. Для эффективного применения на практике одной теории недостаточно, необходим опыт действующих экспертов, а также кейсы, показывающие, что и как использовать в реальных ситуациях, пишет gorod55.ru.
На форуме была запущена Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве (MOS.МШУ). Его курировала Татьяна Минеева при поддержке департамента образования и науки правительства Москвы.
MOS.МШУ помогла начинающим и будущим бизнесменам развить необходимые для предпринимателей навыки мышления. Это анализ ситуации с учетом множества влияющих факторов, умение ставить масштабные цели и достигать их, а также преодоление страха перед оправданным риском. За 8 дней этот бизнес-тренинг посетили 110 школьников и студентов.
Участники тренинга разработали свыше 40 бизнес-проектов, из которых 29 были направлены на защиту перед участниками Менторского совета. Их этих проектов 13 получили статус «Резидента Бизнес-Акселератора MOS.МШУ». Они выиграли годовое менторское сопровождение. Таким образом, практика показала, что треть из всех представленных жюри проектов оказалась не только заслуживающей внимание, но и жизнеспособной. Наставники помогли начинающим предпринимателям правильно оформить перспективную идею и подобрать аргументы для ее защиты.
«Наша деятельность связана не только с защитой нарушенных прав предпринимателей и консолидацией предпринимательского сообщества Москвы, но и с объединением уникальных людей, компетентных в своей области и имеющих управленческий опыт», – подчеркнула Минеева. По ее словам, это необходимо для создания безопасных условий, позволяющих активно развивать предпринимательские таланты молодежи.
Отмечается, что MOS.МШУ состояло сразу из нескольких мероприятий разного формата. Это были специальные тесты, знакомство с современными профессиями, обзор рынков будущего и, конечно, консультации с опытными бизнесменами.Также были: практическая работа над реальными кейсами, участие в бизнес-симуляциях и онлайн-марафоны. И на всем протяжении тренинга, от выработки идеи до презентации готового бизнес-плана, начинающих бизнесменов консультировали опытные наставники.
Сегодня в Москве работает более 13 000 стартапов и компаний, которые основали молодые бизнесмены, в возрасте до 25 лет. Эксперты считают, что молодежное предпринимательство еще не достигло максимального уровня в столице. Есть весьма серьезный потенциал для его активного роста.