Команда бизнес-омбудсмена Минеевой провела на ПМЭФ мастер-класс по бизнесу

Начинающие бизнесмены в основном сталкиваются с типичными проблемами. Это сложности с привлечением инвестиций, неправильное использование маркетинговых технологий, недостаточная компетенция в управлении и ряд других. Часто для восполнения пробелов в знаниях молодые бизнесмены ищут онлайн-курсы, но не всегда это приводит к ожидаемому результату. Для эффективного применения на практике одной теории недостаточно, необходим опыт действующих экспертов, а также кейсы, показывающие, что и как использовать в реальных ситуациях, пишет gorod55.ru.